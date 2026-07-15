Foton Toano Pro и Foton View: знакомство во всех деталях

Под маркой Foton в конкурсе «Лидер Мобильной торговли», организованном журналами «Автопарк» и «5Колесо», а также Центросоюзом Российской федерации, принимают участие сразу два цельнометаллических фургона полной массой до 3,5 тонн, продвижением ….