Синоптик Колесов: за первую декаду января в Петербурге выпало 84% месячной нормы осадков

Но погода, по сравнению с прошлой зимой, была лучше Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал график среднесуточной температуры воздуха в период новогодних каникул, а также подвел погодные итоги первой декады января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии