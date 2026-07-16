Юрий Дудкин: Свириденко заменили — разницы нет, всё имитация

Почему смена кабинета министров в Украине не меняет ровным счётом ничего? Может ли незаконный парламент принимать законы, и как это сочетается с демократией? Куда исчезла оппозиция и почему Порошенко с Тимошенко не в счёт? И что осталось от суверенитета Украины спустя десятилетия после Будапештского меморандума? Военный и политический эксперт Юрий Дудкин ответил на вопросы зрителей, Читать далее: https://govorit.