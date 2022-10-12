Экс-игрок сборной России Алдонин сравнил Карраскаля и Промеса перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сравнил колумбийского полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля с нидерландским хавбеком московского "Спартака" Квинси Промесом перед очным матчем команд, передает Metaratings.
Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сравнил колумбийского полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля с нидерландским хавбеком московского "Спартака" Квинси Промесом перед очным матчем команд, передает Metaratings.
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