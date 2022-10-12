Газета.ру

7 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    И так, что же произошло? В принципе пустячок, как говорил Филатов в "Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца" - "....Журналист WSJ Нор...
  • Nikolay Kuchkov
    Если и садиться за стол переговоров,то от России будет Кадыров,а не какая-то мямля медынский...который потребует полн...Макей призвал к п...
  • mark kapustin
    На Украине погиб ...

Экс-игрок сборной России Алдонин сравнил Карраскаля и Промеса перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Экс-игрок сборной России Алдонин сравнил Карраскаля и Промеса перед матчем ЦСКА - "Спартак"

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сравнил колумбийского полузащитника армейского клуба Хорхе Карраскаля с нидерландским хавбеком московского "Спартака" Квинси Промесом перед очным матчем команд, передает Metaratings.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх