Аналитики выяснили планы на будущее российской молодежи

У них в приоритете оказалась карьера Согласно результатам опроса центра FEEDBACK, половина представителей российской молодежи строит четкие планы на жизнь на период от 1 года до 3 лет, тогда как долгосрочные планы на 5 лет и более есть лишь у 23% респондентов, пишет РИАМО.