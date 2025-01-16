Россиянам перечислили профессии с резким ростом зарплат

В первой половине 2025 года в России ожидается рост ежемесячных зарплат у ряда категорий линейных сотрудников (выпоняют базовые функции на предприятиях), оклады увеличатся у производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей.
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