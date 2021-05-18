Президент Южной Кореи намерен посетить объект SK Innovation в Джорджии во время визита в США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках встречи с президентом США Джо Байденом может посетить объект южнокорейской компании SK Innovation в штате Джорджия, передает агентство «Ренхап» заявление пресс-секретаря резиденции южнокорейского президента.