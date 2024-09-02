Растолкуйте, зачем мне женщина в мои 50?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

«Морена Морана, прочитал Ваши статьи. Почитал кометы. Немного поржал. А потом спросил себя: "А на кой мне женщина в пятьдесят лет"? Чтобы что? Что с ней делать? Зашел в "Одноклассники".