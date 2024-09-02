«Морена Морана, прочитал Ваши статьи. Почитал кометы. Немного поржал. А потом спросил себя: "А на кой мне женщина в пятьдесят лет"? Чтобы что? Что с ней делать? Зашел в "Одноклассники".
Растолкуйте, зачем мне женщина в мои 50?
Комментарии
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Олег Самойлов
сережыньга! Ты б лучше с врачами пообщался на эту тему! А мне ты можешь втирать про то, что ты умудряешься по десятку раз за веселенькую ночку - про охотников байку знаешь?
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5 час.
Олег Самойлов
Это верно! На попа ты явно не тянешь!
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5 час.
Олег Самойлов
Вы на 1111% ПРАВЫ!
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5 час.
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