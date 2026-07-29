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Царьград

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Журналист Чей Боуз назвал Зеленского попрошайкой из-за просьбы к США

Журналист Чей Боуз назвал Зеленского попрошайкой из-за просьбы к США

Ирландский журналист Чей Боуз резко высказался в адрес Владимира Зеленского, назвав его попрошайкой. Причиной стала просьба Зеленского к Дональду Трампу о передаче 300 ракет-перехватчиков Patriot, предлагая Вашингтону украинские военные технологии в обмен.

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