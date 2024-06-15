Новым генсеком «Единой России» вместо Турчака стал протеже Собянина

Как известно, 4 июня Владимир Путин внезапно - для большинства наблюдателей, пропустивших ряд связанных с праймериз ЕР скандалов - подписал указ о назначении врио главы Республики Алтай первого заместителя председателя Совета Федерации и секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
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