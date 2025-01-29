В Хабаровске сотрудники полиции провели рейдовое мероприятие в местах массового нахождения и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю в рамках оперативно-профилактического рейда проверены места пребывания иностранных граждан.