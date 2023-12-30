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Армия России отразила массированную атаку врага от Подмосковья до Брянска (ВИДЕО)

Армия России отразила массированную атаку врага от Подмосковья до Брянска (ВИДЕО)

Армия России отразила массированную атаку врага от Подмосковья до Брянска. Ночью 32 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.

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