Армия России отразила массированную атаку врага от Подмосковья до Брянска (ВИДЕО)

Армия России отразила массированную атаку врага от Подмосковья до Брянска. Ночью 32 украинских беспилотника перехвачены и уничтожены над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями, сообщает Минобороны РФ.
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