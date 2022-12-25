ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Попросила соседа помочь вытолкать машину, но была послана. Теперь и мне наплевать на его график работы, у меня утром зарядка

Попросила соседа помочь вытолкать машину, но была послана. Теперь и мне наплевать на его график работы, у меня утром зарядка

Я всегда старалась с соседями поддерживать хорошие отношения. Вот и с соседом снизу до недавнего времени пыталась не конфликтовать.

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