Попросила соседа помочь вытолкать машину, но была послана. Теперь и мне наплевать на его график работы, у меня утром зарядка

Я всегда старалась с соседями поддерживать хорошие отношения. Вот и с соседом снизу до недавнего времени пыталась не конфликтовать.
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