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Царьград

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Сомнолог Кутузов: привычка поздно ложиться спать может обернуться проблемами ЖКТ

Сомнолог Кутузов: привычка поздно ложиться спать может обернуться проблемами ЖКТ

Привычка поздно ложиться спать может негативно сказаться на здоровье самых разных органов, предупредил врач.

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