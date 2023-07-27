Сотрудники МФЦ по Миллеровскому району отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники МФЦ по Миллеровскому району. Именно 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ, принятый для снижения административных барьеров, упрощения взаимодействия граждан с чиновниками различных структур и ведомств, облегчения процесса предоставления государственных услуг населению и снижения бюрократии.