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Сотрудники МФЦ по Миллеровскому району отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники МФЦ по Миллеровскому району. Именно 27 июля 2010 года вступил в силу федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» – основной нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ, принятый для снижения административных барьеров, упрощения взаимодействия граждан с чиновниками различных структур и ведомств, облегчения процесса предоставления государственных услуг населению и снижения бюрократии.

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