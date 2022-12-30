Парламентская газета

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Процедуру предоставления отсрочки осужденным предложили упростить

Процедуру предоставления отсрочки осужденным предложили упростить

Перечень документов, которые необходимо собрать для отсрочки отбывания наказания стоит уточнить. Таким образом депутаты Заксобрания Хабаровского края предлагают устранить законодательные пробелы в части процедуры предоставления отсрочки осужденным.

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