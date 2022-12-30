Процедуру предоставления отсрочки осужденным предложили упростить

Дети и семья

Перечень документов, которые необходимо собрать для отсрочки отбывания наказания стоит уточнить. Таким образом депутаты Заксобрания Хабаровского края предлагают устранить законодательные пробелы в части процедуры предоставления отсрочки осужденным.