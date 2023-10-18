Отбывшему срок преступнику можно будет работать учителем: новый законопроект и важный комментарий Володина

«Обратил внимание, что активно обсуждается законопроект с предложением разрешить отбывшим срок заключения за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления работать учителями, воспитателями и тренерами», — написал Вячеслав Володин в своем канале.
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