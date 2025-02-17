Илон Маск анонсировал запуск языковой модели Grok 3

Владелец xAI Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы американского правительства, заявил, что вскоре будет выпущено следующее поколение языковой модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok компании xAI.
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