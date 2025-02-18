В Свердловской области утвердили порядок реализации программы «Земский работник культуры»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок реализации программы «Земский работник культуры», старт которой был объявлен в декабре 2024 года, передаёт Департамент информационной политики Свердловской области.
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