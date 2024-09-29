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Восьмилетний альпинист покорит три высочайшие вершины Северной Африки

Восьмилетний альпинист покорит три высочайшие вершины Северной Африки

Фрэнки Макмиллан собирается взойти на три самые высокие вершины Северной Африки вместе со своей мамой, чтобы "быть ближе к дедушке на небесах", пишет британское издание PA Media.

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