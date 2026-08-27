OLED вместо E Ink, физическая QWERTY и минимум 12 ГБ ОЗУ: проект Minimal Phone 2 собрал уже 1,6 млн долларов

Для участников программы коллективного финансирования Minimal Phone 2 обойдется в 600 долларов The Minimal Company готовит второе поколение своего необычного (по нынешним меркам) смартфона с физической QWERTY-клавиатурой.
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