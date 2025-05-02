Для кого-то выходной, для других – рабочий день: как молдаване отметили 1 мая

В Международный день труда молдаване разделились: одни отдыхали, другие работали. В то время как жители городов воспользовались выходным днем, чтобы выйти на зеленую травку, позагорать или порыбачить, в селах многие продолжали работать по хозяйству.
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