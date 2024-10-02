Бывшие подчинённые Шойгу создали преступную группу. Так считают в СК. "А кто у них главарь?"

demyr150648 Да Вы что! Кто - сам Шойгу и главный вор? Не может быть, и быть того не может. Он - гигант мысли, оленевод, кончил строительный техникум или даже институт. Нет и никогда не поверю! Он - спортсмен: организовал международные игры катанья на танках со стрельбой. Вся страна смотрела, что мы быстрее всех и танки наши быстры! Да, у него медаль за переливание крови, и обязательно должна быть за участи в параде на Красной площади.

d demyr150648 И еще он фуражку такую красивую в подворотне Спасской башни снимал и крестился! Вот! Нечистого с парада из подворотни гнал! Слава Шойгу, он наш герой, он педагог, он собрал такую сыгранную команду бухгалтеров и экономистов, что наши ВС доехали Бучи. Правда, потом уехали, и то, только потому, что министр ушел на повышение и уже не умел так следить и направлять. И он - потомок гордых тывинцев - предков Чингис-хана!