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Глава дипслужбы Ватикана рассказал о целях визита в Москву

Введение Архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями, совершил визит в Москву с 24 по 28 августа.

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