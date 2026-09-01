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Царьград

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Учи.ру запустила бесплатный ИИ-ассистент для учителей школ

Учи.ру запустила бесплатный ИИ-ассистент для учителей школ

Образовательная платформа "Учи.ру" представила новый бесплатный инструмент на основе ИИ для учителей 1-11 классов.

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