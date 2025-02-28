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А вот и "черная папочка": Вашингтон позвал Зеленского «на ковер», а не на деловую встречу

А вот и "черная папочка": Вашингтон позвал Зеленского «на ковер», а не на деловую встречу

БлокнотРУ Главе киевского режима Владимиру Зеленскому впору вспомнить расхожую шутку про «имена, явки, пароли».

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Комментарии
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SERG Зам
А мне нет. Что заработали, то получили.
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10 час.
Сергей Кептицин
Елена Зеленская - старушка. Видно, скоро разойдутся. под полтинничка оба, бабы стареют быстрее. Зе найдёт студентку.
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9 час.
S
Sergej
В том случае если будет живой,слишком много знает этот клоун.
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5 час.
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