Кинопроизводители Саудовской Аравии за 2025 год заработали $245 млн

Саудовская Аравия за несколько лет создала самую процветающую киноиндустрию на Ближнем Востоке. По итогам прошлого года доход компаний отрасли в целом составил $245 млн, что на 9% выше показателя годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многовато авианос...
- ВА Европа придет со ...
- ЦИК утвердил итог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым