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Кинопроизводители Саудовской Аравии за 2025 год заработали $245 млн

Кинопроизводители Саудовской Аравии за 2025 год заработали $245 млн

Саудовская Аравия за несколько лет создала самую процветающую киноиндустрию на Ближнем Востоке. По итогам прошлого года доход компаний отрасли в целом составил $245 млн, что на 9% выше показателя годом ранее.

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