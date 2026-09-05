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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестры Уильямс проиграли в первом круге US Open, хотя вели 5:0 на решающем тай-брейке

Серена и Винус Уильямс в первом круге парного US Open уступили Майе Джойнт и Хаоцзин Чжань – 3:6, 7:6(6), 6:7(7-10).

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