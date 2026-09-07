В Саксонии-Анхальт прошёл митинг против победы партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах

6 сентября 2026 года у здания парламента федеральной земли Саксония-Анхальт прошла акция протеста против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), одержавшей победу на региональных выборах.
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