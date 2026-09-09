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Почему кошка виляет хвостом: 5 основных причин такого поведения питомца

Почему кошка виляет хвостом: 5 основных причин такого поведения питомца

Животные не умеют говорить, зато прекрасно выражают эмоции с помощью языка тела. Если вы будете обращать внимание на мелочи, то легко поймете, что чувствует питомец и нужна ли ему помощь.

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