Крайне правый политик Хавьер Милей стал новым президентом Арегнтины

AP Photo / Natacha Pisarenko В Аргентине завершились президентские выборы. Победителем стал крайне правый политик Хавьер Милей, рассказал его соперник и кандидат от правящей партии Серхио Масса еще до официальных результатов голосования.
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