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Челябинские футболисты сыграли первый матч после межсезонья

Челябинские футболисты сыграли первый матч после межсезонья

Спортсмены встретились с «Волгой» в Ульяновске. Футбольный клуб «Челябинск» провел первую игру в рамках первенства ФНЛ-2 после зимнего перерыва.

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