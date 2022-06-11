Более двух тысяч Audi A8 отзовут из-за необходимости поменять VIN

Более двух тысяч представительских седанов Audi A8L отзовут из-за необходимости поменять VIN-код. Китайское подразделение FAW-Volkswagen обнаружило, что 2206 машинам ошибочно присвоили идентификационный номер, который не соответствует году выпуска.
Более двух тысяч представительских седанов Audi A8L отзовут из-за необходимости поменять VIN-код. Китайское подразделение FAW-Volkswagen обнаружило, что 2206 машинам ошибочно присвоили идентификационный номер, который не соответствует году выпуска.
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