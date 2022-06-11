Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Да, пожалуй государству было бы дешевле раздать народу внедорожники и забыть о дорогах вообще!Звезда смерти 8x8
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Опять завозить, а может все таки займемся собственным производством, а не закупками или хотя бы открытием заводов про...В России появятся...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под сучьей кличкой:  "Авто - Мото - Новости"- ублюдок,умышленно исказил суть проблемы.Ублюдки они жадные,за ко...В России решили н...

Более двух тысяч Audi A8 отзовут из-за необходимости поменять VIN

Более двух тысяч Audi A8 отзовут из-за необходимости поменять VIN

Более двух тысяч представительских седанов Audi A8L отзовут из-за необходимости поменять VIN-код. Китайское подразделение FAW-Volkswagen обнаружило, что 2206 машинам ошибочно присвоили идентификационный номер, который не соответствует году выпуска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх