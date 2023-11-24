Центр помощи бизнесу и гражданам по земельно-имущественным вопросам открыли в столице

В Информационно-консультационном центре (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА» предприниматели и собственники объектов недвижимости смогут очно получить помощь по вопросам использования земельных участков и городского нежилого фонда.
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