В Казани столкнулись две легковушки, оба водителя в больнице

Автор: Альбина Шафеева Фото: соцсети Сегодня в Казани на улице Тэцевская 50-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» пытался развернуться и влетел в «Ладу» 14-й модели, за рулем которой был 38-летний казанец.