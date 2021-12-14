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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярского края, обвиняемого в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М»

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярского края, обвиняемого в организации убийства главного редактора газеты «ТОН-М»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Красноярского края Николая Горюнова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

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