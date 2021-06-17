Бывший злится из-за денег

Элина МорозоваБывший злится из-за денег Дожила, называется. Бывший со своей новой пассией мне написывают и друзьям общим гадости рассказывают.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaНу, кто-то для поездок по заграницам, кто-то для кухня, киндер, церковь. :) Шлите далеко и надолго наглых идиотов с их требованиями.Nataly)))))Бывший со своей новой пассией мне написывают и друзьям общим гадости рассказывают.)))) поговорят поговорят и успокоятся. попишут попишут да и писать устанут... Вам то, что теперь до жизни и судьбы бывшего? ОН свой выбор сделал теперь ваша очередь делать свой выбор определяться с тем с кем вам жить и как вам жить)))) жизнь продолжается ищите нового друга- мужчину, а про бывшего забудьте... расставание маленькая смерть.АМАршак Меликджаняна бывший дебил.Natalyда действительно очень странный типчик -субчик))) а как он себе представляет механизм возврата уже потраченных денег, которых по определению НЕТ у барышни бывшей? он как это видит? типа она будет работать и пол зарплаты переводить на его счет для его новой пассии и их ребёночка на прокорм их семейки? где такое видано где такое слыхано?)))))Natalyс каждым годом идеология индивидуализма прогрессирует, все больше и больше укореняясь в сознании людей. Этот рост будет продолжаться и дальше. У молодых поколений все больше фиксируется в сознании принцип: «Мне никто не нужен, и моя помощь тоже не должна быть кому-то нужна. Если ты не справляешься с трудностями, ты виноват в этом сам. Выбери для себя другой путь, полегче, и не мешай тем, кто сильнее тебя»Уходят в прошлое такие качества как отзывчивость, взаимовыручка, коллективное сознание. Исходя из вышесказанного, полагаеся, что необходима государственная идеология, направленная на сплочение людей, осознание каждым своей роли в обществе, чему способствуют развитие институтов гражданского общества и поддержка произведений культуры, СМИ, всемерно пропагандирующих вышеперечисленные качества. К сожалению, подобного рода изменения будут видны очень нескоро. Нужно около 20-30 лет для того, чтобы привить людям другие нравственные ориентиры и вырастить в идеологии коллективизма новое поколение.VVVan VanДомострой нужен, а то вишь до чего дошли, рассуждают тут, нет чтобы все как у людей, сначала в загс потом все вместе и не подстраховываться на случай развода, разводов раньше вообще не было, чушь это.NatalyЧасто понятие Домострой воспринимается, как нечто негативное, отжившее. Но ведь Домострой – Устроение дома! И тот, кто стремится к миру и любви в своей семье, может почерпнуть в Домострое много полезного. Впервые это понятие было введено в 1849-м году, хотя это было творчеством нескольких поколений людей. Главные постулаты Домостроя – семья, это единый организм, где все домочадцы всё делают сообща (сообща!!!) Глава семьи, выполнет функцию наставника, учителя (а не просто добытчика, как это происходит сейчас, где муж часто говорит, я деньги зарабатываю, чего тебе ещё от меня нужно?!) Хвалить членов семьи нужно при всех домочадцах, а наказывать (не бить словом или розгами, а ДАВАТЬ НАКАЗ) только наедине. Родители должны обучать детей разным делам по устройству дома, мать обучает дочерей, отец сыновей. Если дети совершают проступки, влекущие за собой неприятности, то отвечают за это родители, так как они плохо обучили своих детей. На забавы собираются все вместе, помогая до этого друг другу, чтобы быстрее освободить время для забав. Многому можно научиться изучая Домострой. На мой взгляд, этот принцип построения семьи дает спокойствие и уют в доме, в доме, куда хочется приходить и отдыхать душой и телом. Когда люди без принуждения и с любовью выполняют свои обязанности, то нет повода для скандалов и склок. Кому может не понравится, когда жена умеет хорошо готовить и с любовью подаёт мужу ужин, а муж без 30 напоминаний, САМ меняет лампочки и прибивает полки в доме. И забота об обустройстве дома никак не ограничивает человека в желаниях, в том, чтобы делать что-то вне дома, что доставляет ему удовольствие. Когда-то я услышала фразу: муж осуществляет внешнюю политику семьи, жена – внутреннюю. Наблюдая жизнь окружающих заметила, где порядок устроен таким образом, в семье более гармоничные отношения. Жена не лезет со своими советами к мужу, дает ему возможность самому решать многие проблемы. А муж, делая что-то по дому, всегда прислушивается к жене, ведь она «ведёт» дом и лучше знает, что сейчас необходимо.МБМихаил БеленковНе понятно, кто спросил, не желает ли она часть денег отдать ему? Очередная сказка...Элина МорозоваЧего же там не понятного? Там русским по белому написано. Ее бывший и его новая беременная пассия..Нана МелицкауриКоличество идиотов растёт с пугающей быстротой, увы((((ГусЕнаНаграда-рев нынешней:)))Дина КобловаТак и «шоколад» у него появился не без помощи тестя!!!!Элина МорозоваНет, это его отец пристроил..Комментировать
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