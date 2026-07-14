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Фонд с «крёстным отцом ИИ» Янном Лекуном закрылся через 8 часов после анонса

Фонд с «крёстным отцом ИИ» Янном Лекуном закрылся через 8 часов после анонса

Extelligence Invest объявила сооснователя современных технологий ИИ партнёром, но после публикации информации выяснилось, что он не может участвовать в проектеНовый венчурный фонд Extelligence Invest прекратил запуск спустя несколько часов после того, как объявил специалиста по искусственному интеллекту Янна Лекуна (Yann LeCun) своим партнёром.

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