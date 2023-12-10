Military Watch Magazine: США выступают против дальнейших поставок Киеву бронетехники

Американская армия имеет тысячные запасы танков, БМП и БТР, но Вашингтон ограничился 31 танком M1A1 Abrams.
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