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Жуткая находка под Курском: политолог раскрыл причину обезглавленных тел наёмников

Жуткая находка под Курском: политолог раскрыл причину обезглавленных тел наёмников

Конвейер смерти: почему убитых наемников ВСУ лишают лиц и отпечатков.Политолог Владимир Скачко объяснил жуткие находки русских военных в Курской области - тела погибших наемников, сражающихся на стороне ВСУ, без голов и кистей.

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