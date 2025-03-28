Конвейер смерти: почему убитых наемников ВСУ лишают лиц и отпечатков.Политолог Владимир Скачко объяснил жуткие находки русских военных в Курской области - тела погибших наемников, сражающихся на стороне ВСУ, без голов и кистей.
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