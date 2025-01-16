Татьяна Манежина с рабочей поездкой посетила Феодосию

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина с рабочей поездкой посетила город Феодосию.Совместно с главой администрации города Феодосии Игорем Ткаченко обсуждены вопросы ремонта и реставрации объектов сферы культуры и культурного наследия.
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