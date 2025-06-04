Расчет РСЗО «Град» уничтожил позиции ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» выполнил точный удар по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.
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