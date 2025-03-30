«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

ЛЛ Людмила Лепаева Разогнать ДУМУ это она во всем виновата законы для русских а для азеров беззаконие

Ольга Кожемякина Да, полицейский был один, но "за потасовкой наблюдали жители двора, которые боялись вмешиваться в драку, снимая все на телефоны". Все вместе они могли бы дать отпор озверевшим бабам, заставить замолчать. Малахольные жители не понимают, что завтра эти бабы, коль им все позволено", осмелеют на столько, что начнут гонять их детей, портить "не туда поставленную машину или детскую коляску"? К человеку относятся так, как он это позволяет.