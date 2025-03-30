Мигрантские сводки Фото: Владимир Андреев / РИА URA.RU Буйные домохозяйки из Дагестана внесли свою некультурную лепту в историю Санкт-Петербурга.
«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге
Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Разогнать ДУМУ это она во всем виновата законы для русских а для азеров беззаконие
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8 час.
Ольга Кожемякина
Да, полицейский был один, но "за потасовкой наблюдали жители двора, которые боялись вмешиваться в драку, снимая все на телефоны". Все вместе они могли бы дать отпор озверевшим бабам, заставить замолчать. Малахольные жители не понимают, что завтра эти бабы, коль им все позволено", осмелеют на столько, что начнут гонять их детей, портить "не туда поставленную машину или детскую коляску"? К человеку относятся так, как он это позволяет.
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Как же лоббистам нравиться звериный оскал этих зверей! Они упиваются и восхищаются этими зверями из сразии и закавказья, просто тащиться от них!!!! ГД, СФ, ПРАВИТЕЛЬСТВО У ВАС ВСЕ ЗА..БИСЬ???? С ГОЛОВОЙ? ЗВЕРЯМ МЕСТО В ЛЕСУ, ПУСТЫНЕ КАРАКУМ ИЛИ В ЗООПАРКЕ, А НЕ В ГОРОДАХ!!!! ИЛИ ВЫ ВСЕ ТАМ БОЛЬНЫ ЭТОЙ РЖАВОЙ ЗАРАЗОЙ????
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2 час.
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