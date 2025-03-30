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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

«Фурии хиджабы потеряли?»: дагестанские домохозяйки с ножом и палками избили полицейского в Санкт-Петербурге

Мигрантские сводки Фото: Владимир Андреев / РИА URA.RU Буйные домохозяйки из Дагестана внесли свою некультурную лепту в историю Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Разогнать ДУМУ это она во всем виновата законы для русских а для азеров беззаконие
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8 час.
Ольга Кожемякина
Да, полицейский был один, но &quot;за потасовкой наблюдали жители двора, которые боялись вмешиваться в драку, снимая все на телефоны&quot;. Все вместе они могли бы дать отпор озверевшим бабам, заставить замолчать. Малахольные жители не понимают, что завтра эти бабы, коль им все позволено&quot;, осмелеют на столько, что начнут гонять их детей, портить &quot;не туда поставленную машину или детскую коляску&quot;? К человеку относятся так, как он это позволяет.
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5 час.
МП
Михаил Пантюхин
Как же лоббистам нравиться звериный оскал этих зверей! Они упиваются и восхищаются этими зверями из сразии и закавказья,  просто тащиться от них!!!! ГД, СФ, ПРАВИТЕЛЬСТВО У ВАС ВСЕ ЗА..БИСЬ???? С ГОЛОВОЙ? ЗВЕРЯМ МЕСТО В ЛЕСУ, ПУСТЫНЕ КАРАКУМ ИЛИ В ЗООПАРКЕ, А НЕ В ГОРОДАХ!!!! ИЛИ ВЫ ВСЕ ТАМ БОЛЬНЫ ЭТОЙ РЖАВОЙ ЗАРАЗОЙ????
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2 час.
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