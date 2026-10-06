Три сухогруза за сутки: БПЛА топят корабли в Чёрном море у берегов стран НАТО

За последние сутки в западной и юго-западной части Чёрного моря БПЛА атаковали три сухогруза. Один из них затонул у берегов Румынии, ещё один пошёл ко дну в районе болгарской исключительной экономической зоны, третий получил повреждения и загорелся.
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