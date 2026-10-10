Мексика: три человека были застрелены в результате предполагаемого целенаправленного нападения на жилой дом на улицах 9 Поньенте и 13 Сур в муниципалитете Сантьяго Пинотепа Насьональ, штат Оахака, 9 октября.
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