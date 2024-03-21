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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Дела земельные: почему иностранные граждане до сих пор владеют участками в Севастополе?

Дела земельные: почему иностранные граждане до сих пор владеют участками в Севастополе?

Указом президента РФ Владимира Путина от 20 марта 2020 № 201 внесены изменения в перечень приграничных территорий, земельные участки на которых не могут принадлежать зарубежным физическим и юридическим лица, а также лицам без гражданства.

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