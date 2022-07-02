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Юлия Витязева: Зеленский одновременно и просит ракеты, и отправляет послания Путину

Юлия Витязева: Зеленский одновременно и просит ракеты, и отправляет послания Путину

  Юлия Витязева   Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.

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