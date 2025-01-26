Готовим идеальный бурый рис на гарнир: все тонкости и нюансы

Бурый рис — источник сложных углеводов, которые отлично насыщают и помогают контролировать вес. Он богат витаминами и микроэлементами, улучшает кровообращение, нормализует работу ЖКТ и выводит токсины из организма.
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