Авиация, мастер-планы и колоссальная поддержка: главные достижения Дальнего Востока в 2023 году

Дальний Восток провожает очередной уходящий год с большим количеством достижений и побед. За один год в самом удаленном регионе страны реализовали десятки новых проектов, выделили миллиарды из бюджета на развитие экономики и поддержку людей.
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