День возрождения балканского народа отмечают 28 марта 2024 года: история, традиции, мероприятия Константин СентябрьПраздничный день 28 марта 2024 года в Кабардино-Балкарии был особенно важным для балкарского народа, отмечая возрождение после длительной депортации из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР.