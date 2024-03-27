День возрождения балканского народа отмечают 28 марта 2024 года: история, традиции, мероприятия Константин СентябрьПраздничный день 28 марта 2024 года в Кабардино-Балкарии был особенно важным для балкарского народа, отмечая возрождение после длительной депортации из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР.
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